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  • 17.10.2019 00:56
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 01:09

Trump'tan 'ye "yalan haber" tepkisi

ABD Başkanı , Twitter hesabından, 'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü ların yer aldığı görüntüleri sırasında kaydedilmiş gibi servis ettiği videoyu, "YALAN HABER!" notuyla paylaştı.


ABD Başkanı , silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş ların yer aldığı görüntüleri sırasında kaydedilmiş gibi göstermesine "YALAN HABER!" ifadesiyle tepki gösterdi.

Trump, Twitter hesabından, Amerikan haber kanalı 'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis ettiği videoyu paylaştı.

Başkan Trump videoyu paylaşırken "YALAN HABER!" notunu düştü.

ABC'nin söz konusu videosuna önceki gün de tepki gösteren Trump, olayı "skandal" olarak nitelendirmişti.

GÖRÜNTÜLERİ "SURİYE'DE KIYIM" DİYE SUNDULAR
Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.

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