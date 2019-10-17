Başkan Erdoğan'dan Batı'nın tehditlerine net cevap: Azdan az çoktan çok gider

PUTİN'LE

EKİM'DE

1-Teröristler güvenlı bölgeden çıksın sılahlarını bıraksın. O zaman harekat sona erer.2-Türkiye sadece teröristleri hedef alıyor. Tarıhımızde terör örgütü ıle aynı masaya oturmak yoktur.3-Biz, DEAŞ'lıları tepeleriz. Gerisini bunların yöneleceği diğer ülkelerin yöneticileri düşünsün.4-Suriye'de meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliği sağladığımız yerlerin idaresini kendilerine bırakacağız.5-Harekat Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan hattın tamamında, 30-35 kilometre derinliğe ulaşana kadar sürecek. Bu konuda hiçbir geri adımımız yok.6-Güvenli hale gelen yerlere 1-2 milyon Suriyeli'nin dönüşü için çalışmaya başlamak istiyoruz. Suriye halkını azaptan kurtaracağız. Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti Grup Toplantısı'nda 6 maddelik Suriye manifestosunu açıkladı:Madem terör örgütü ile bu kadar içli dışlısınız, size bir teklifimiz var. Biz öldürmek için değil, yaşatmak için çalışırız. Tüm teröristler hemen bu gece silahlarını, malzemelerini bırakıp belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Barış Pınarı Harekatı zaten sona ermiş olur. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz.Türkiye, Suriye'de ne Kürtler ne Araplar ne de başka kesimi değil sadece ve sadece teröristleri hedef alıyor. Türkiye'nin tarihinde terör örgütü ile aynı masaya oturmak yoktur.Bu örgütü de etkisiz hale getirmeyi sürdüreceğiz.Suriye'de tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliği sağladığımız yerlerin sevk ve idaresini kendilerine bırakacağız.Harekat, Mümbiç'ten Irak sınırına kadar olan hattın tamamında 30-35 kilometre derinliğe ulaşana kadar sürecek.Güvenli hale gelen yerlerde 1-2 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü için çalışmaya başlamak istiyoruz.Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine toplantısının ardından konuşan Sözcü İbrahim Kalın, "Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar, Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır" dedi.Başkan Tayyip Erdoğan, Rusya'ya 22 Ekim'de günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Soçi'de Rus lider Putin'le Suriye konusunu bir kez daha görüşecek.





ALEYKÜM

UEFA'nın sporcularımızın askere yolladığı selam üzerine başlattığı soruşturmaya büyük tepki geldi. Türk komandolar, A Milli Takım ile halkımıza mesaj yolladı: Selamınızı aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Vatanımız, milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan tüm milletimize selam olsun".Bu arada terör sevicilerin sporcularımıza yönelik baskıları da arttı. Schalke 04, Ozan Kabak'ın yaptığı asker selamını gündeme aldı. "Bunu futbolcu ile konuşacağız" açıklaması yaptı. St. Pauli Kulübü de Enver Cenk Şahin'i skandal bir karar ile kadro dışı bıraktığını açıklamıştı. İran Futbol Federasyonu da harekata desteğini açıklayan Mehdi Bebri ve Sirvan Kurbani'ye sahalardan men cezası verdi.

MİLES'TEN

ŞEHİDİM

ABD'li ünlü şarkıcı Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gitti. Türk askerine harekatta başarı dileyen Miles, bölgede bir an önce huzurun sağlanması dileğinde bulundu.Resulayn'ın büyük bölümü teröristlerden temizlendi. TSK ve SMO, şehirde güvenliği sağladı. Vatandaşlara erzak dağıtımına başlandı. Akçakale'den 2 bin 500 mülteci, topraklarına döndü.ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG'li teröristler için "Onlar Melek değiller" dedi. Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü" ifadesini kullandı.Münbiç'te Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'i şehit eden 8 hain etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımız son yolculuklarına uğurlandı. Bozbıyık, Kırıkkale Nur Camii'nde kılınan namazın ardından şehitlikte toprağa verildi. Çelik ise Adıyaman Çelikhan'da Kürtçe ağıtlarla defnedildi.FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, ABD'de FOX Business'ta Türkiye hakkında kara propagandaya devam etti. "ABD yaptırım uygularsa bu sorun çözülür" diyerek 'Barış Pınarı' harekatının sonlandırılmasını istedi. FETÖ'cü Tarık Toros "Pınar mı bataklık mı göreceğiz" derken, Emre Uslu da "PKK uluslararası bir aktördür" sözleriyle kanlı örgüte destek çıktı.