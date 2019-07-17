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  • 17.07.2019 17:29
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 17:44

Son dakika haberi: 'tan 'deki silahlı saldırıya kınama

Son dakika haberine göre , 'de bir restorana düzenlenen ve bir Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırının kınandığını belirten açıklamada bulundu.

, kentinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "Erbil'de bir Türk diplomatın hedef alındığı silahlı saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

IRAK VATANDAŞI BİR KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Söz konusu saldırıda Irak vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ise yaralandığı bilgisine yer veren Sahhaf, saldırıya ilişkin detayların ortaya çıkarılması için resmi taraflarla koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuştu.

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