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  • 11.07.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 11:13

'den skandal kararı! 'deki faaliyetleri rahatsız etti

Reuters, 'nin skandal kararını son dakika haberi olarak duyurdu... AB'nin taslak metninde, " 'nin açıklarındaki 'yasa dışı' çalışması dolayısıyla hava ulaşımı anlaşması görüşmelerini ve Türkiye ile üst düzey diyaloğu askıya aldı" ifadesi yer alıyor.

AB'den skandal Türkiye kararı!

, ve Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de doğalgaz çalışması yapmasına rağmen 'nin Kıbrıs açıklarında benzer çalışmalar için olmasına Avrupa'nın tepkisi sürüyor... 'nin Türkiye ile ilgili bir son dakika kararı aldığı ortaya çıktı.

Reuters'ın son dakika heri olarak duyurduğu gelişmede, AB'nin taslak metnini yayınladı. Metinde, "Avrupa Birliği Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki 'yasa dışı' sondaj çalışması dolayısıyla hava ulaşımı anlaşması görüşmelerini ve Türkiye ile üst düzey diyaloğu askıya aldı" ifadesi yer alıyor.

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