Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kıta sahanlığında yaptığı sondaj faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Bu konuda herhangi bir ülkenin ya da uluslararası kurumun yorum yapma hakkı yoktur. Bu konuda ne yapmak istediğine, ne yapabileceğine ancak Türkiye karar verir." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Irak'tan PKK'nın temizlenmesi, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı neler yapabiliriz bunu değerlendirdik. Bu çerçevede ortak bir komite kurma kararı aldık. Bu formatta Bağdat'ta bir kez daha görüşme konusunda hemfikir olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın son çeyreğinde Irak'a gidecek.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ: KONUŞMAYA HAKLARI YOK

Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur. Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir. Uluslararası hukuka uygun adım atıyoruz. Herkes Türkiye'nin haklarına saygı duymalıdır. Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatacak.

Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak KKTC'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Garantör olmayan ülkelerin konuşmaya hakkı yoktur. Garantör ülkeler dışındaki açıklamalar yersizdir. Konuşacaklarsa da tarafsız olmak zorundalar. AB ülkeleri dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum izliyor.

S-400 BİTMİŞ BİR ANLAŞMADIR

S-400'lerin ne zaman geleceği nereye konuşlanacağı konuşuluyor. S-400 bitmiş bir anlaşmadır. S-400'lerin nereye konuşlanacağı askerlerin işi. Biz Dışişleri olarak gerekli vize işlemlerini atıp gerekli izinleri alıyoruz.

DENİZ KUVVETLERİ'NDEN YAKIN MARKAJ SÜRÜYOR

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Yavuz ve Fatih Sondaj Gemisleri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemi'si TSK tarafından korunuyor.

Bölgede sondaj çalışması yapan Türk gemilerine Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tam kapasite ile refakat ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor." yazısı ile fotoğraflar paylaşıldı.