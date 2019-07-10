Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile olumlu komşuluk ilişkileri sürdürme konusundaki iyi niyetimize rağmen, tansiyonun yükselmesi üzerine ve AB üyesi Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal edecek şekilde adım atılması AB'nin daha önce kararlaştırıldığı gibi dayanışma içinde bu duruma cevap vermesine neden olacaktır" dedi.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj geriliminle ilgili olarak, "Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir" demişti.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik skandal bir açıklama gelmişti. Avrupa Birliği, Kıbrıs'taki Türk sondaj gemilerinin faaliyetleri için kanunsuz ve endişe verici açıklamasını yapmıştı. Avrupa Birliği'nde yapılan açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni sondaj operasyonunun büyük endişeyle karşılandığı ifade edilmişti.

ABD'DE RAHATSIZ

ABD Dışişleri Sözcüsü yaptığı açıklama ile Doğu Akdeniz konusunda ağzındaki baklayı çıkardı. Dışişleri Sözcüsü "Türkiye sondaj faaliyetlerini durdursun" ifadesini kullanmıştı.