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  • 11.07.2019 01:16
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 01:27

'den skandal açıklama! "Buna cevap veririz"

Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı , ’nin ’de oldubittiye karşı çıkıp, meşru hakkına sahip çıkmasına tepki göstererek, AB’nin bu duruma cevap vermesine neden olacağını söyledi.

AB'den skandal açıklama!

Tusk, Twitter hesından yaptığı açıklamada, " ile olumlu komşuluk ilişkileri sürdürme konusundaki iyi niyetimize rağmen, tansiyonun yükselmesi üzerine ve AB üyesi 'ın egemenliğini ihlal edecek şekilde adım atılması AB'nin daha önce kararlaştırıldığı gibi dayanışma içinde bu duruma cevap vermesine neden olacaktır" dedi.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'deki sondaj geriliminle ilgili olarak, "Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir" demişti.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik skandal bir açıklama gelmişti. Avrupa Birliği, Kıbrıs'taki Türk sondaj gemilerinin faaliyetleri için kanunsuz ve endişe verici açıklamasını yapmıştı. Avrupa Birliği'nde yapılan açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni sondaj operasyonunun büyük endişeyle karşılandığı ifade edilmişti.

ABD'DE RAHATSIZ
ABD yaptığı açıklama ile Doğu Akdeniz konusunda ağzındaki baklayı çıkardı. Dışişleri Sözcüsü "Türkiye sondaj faaliyetlerini durdursun" ifadesini kullanmıştı.

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