Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz gemisi, Karpaz açıklarına geldi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri Rumlar ve AB'nin ardından şimdi de ABD yönetimini rahatsız etti.



2 aydır Baf açıklarında faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisi ile Limasol'un güneyinde bulunan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u da bölgeye göndermesi dünyayı tedirgin etti.







Rumlar'dan sonra şimdi de ABD yönetimi bu rahatsızlıklarını belli etmeye başladı. ABD Dışişleri Sözcüsü yaptığı açıklama ile Doğu Akdeniz konusunda ağzındaki baklayı çıkardı. Dışişleri Sözcüsü "Türkiye sondaj faaliyetlerini durdursun" ifadesini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ​ DE RAHATSIZLIK DUYDU

Geçtiğimiz günlerde de AB'den skandal bir açıklama gelmişti. Avrupa Birliği, Kıbrıs'taki Türk sondaj gemilerinin faaliyetleri için kanunsuz ve endişe verici açıklamasını yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Yavuz sondaj gemisi Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başlamıştı. Türkiye daha önce bölgeye Fatih sondaj gemisini de göndermişti.





Gebze'den 20 Haziran'da düzenlenen törenin ardından yola çıkan Yavuz, gerekli ikmal ve kontrollerin yapılmasının ardından bir süredir bekletildiği Mersin-Taşucu'ndan yola çıkmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, haftasonu yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin, bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de KKTC'den alınan ruhsat bölgesinde Karpaz'da ilk sondajına başlayacağını açıklamıştı.

