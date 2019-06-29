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  • 29.06.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 09:53

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre , G-20 temasları kapsamında ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'dan G-20'de kritik temaslar

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