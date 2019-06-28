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  • 28.06.2019 15:05
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 15:14

Son dakika... lideri Putin'den ABD Başkanı Trump'a davet

ABD Başkanı Trump ile  lideri Putin'in G20 Zirvesi'ndeki görüşmesinin detayları netleşiyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri , ABD'li mevkidaşı 'ı gelecek yılki kutlamaları i 'ya davet etti.

ABD Başkanı ile lideri 'in G20 Zirvesi'ndeki görüşmesinin detayları netleşiyor.

Kremlin, iki liderin silahsızlanma, İdlib ve 'i masaya yatırdığını açıkladı.

Kremlin açıklamasında en dikkat çekici ayrıntı, Putin'in Trump'ı Rusya'nın başkenti 'ya davet etmesi oldu. Putin, mevkidaşının gelecek yılki kutlamalarına katılmasını istiyor.

Kremlin, daha önce Putin'in "Helsinki'deki görüşmeden bu yana birbirimizi uzun süredir görmüyoruz. Doğru, çalışanlarımız çalıştı ve bize Helsinki'de kararlaştırdıklarımıza devam etmek için iyi bir fırsat verdi. Bu yüzden her iki tarafa da teşekkür ederim" sözlerini medyaya yansıtmıştı.

ise, Osaka'da gerçekleşen randevuda İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna'nın ana başlıklar olduğunu belirtiyor. Açıklamada, iki liderin, Trump'ın daha önce Çin'in de dahil edilmesi gerektiğini söylediği, 21'inci yüzyıl silahların kontrol modeli konusunda iki tarafın da müzakerelere devam etmesine ilişkin anlaşmaya vardığı kaydedildi.

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