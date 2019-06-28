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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 08:12

'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri ’nın Osaka kentinde bir araya geliyor. Kritik zirveden ilk kareler gelirken Başkan Erdoğan'ın ABD, ve Fransa devlet başkanlarıyla sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.

Altun'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'ın G20 Liderler Zirvesi'nde ABD, ve Fransa devlet başkanlarıyla sohbet ettiği fotoğrafları paylaştı.

Altun, Twitter hesabından 'nın Osaka kentinde G20 Liderler Zirvesinin gerçekleştiği INTEX Osaka Fuar Merkezi alanından fotoğraf paylaşımında bulundu.

"G-20 Osaka Liderler Zirvesi'nden" başlığıyla yaptığı paylaşımında Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı , Rusya Devlet Başkanı , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü yaptığı sohbetlere ilişkin fotoğraf karelerine yer verdi.


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