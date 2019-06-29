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  • 29.06.2019 08:22
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 08:26

Son dakika haberi: 'dan Başkan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili flaş açıklama

'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı ile görüşmesi 35 dakika sürdü. Görüşmenin ardından 'dan yapılan açıklama, "Trump, S-400 alımına ilişkin endişesini dile getirdi" denildi.

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan flaş açıklama

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor. Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi 35 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı da hazır bulundu.

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