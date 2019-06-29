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  • 29.06.2019 12:31
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 12:55

'ye damga vuran kare! Putin zehirlenme korkusuyla bardağını her yere götürdü

, ve Belarus risk analisti olan , Twitter'da yaptığı açıklamada, Osaka'daki Zirvesi'nde bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Avrasya ve Kafkaslar risk analisti , Twitter'da yaptığı açıklamada 'nın Osaka kentinde düzenlenen Liderler Zirvesi'nde Putin'in kendi bardağını yanından hiç ayırmadığını söyledi.

Kokcharov, diğer liderlerin, ev sahibi Japonya tarafından sunulan cam bardakları kullandığına dikkat çekerken, Putin'in zehirlenmekten korktuğu için kendi bardağını kullanıyor olabileceği iddiasında bulundu.

Bu detay sadece Kokcharov'un dikkatini çekmiş değil. Sosyal medya kullanıcılarının yarattığı bu spekülasyon üzerine, Devlet Başkanı Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere, "Putin tam bir çay tiryakisi, bu yüzden termosunu yanından ayırmıyor." diye açıklamada bulundu.

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