Avrasya ve Kafkaslar risk analisti Alex Kokcharov, Twitter'da yaptığı açıklamada Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde Putin'in kendi bardağını yanından hiç ayırmadığını söyledi.

Kokcharov, diğer liderlerin, ev sahibi Japonya tarafından sunulan cam bardakları kullandığına dikkat çekerken, Putin'in zehirlenmekten korktuğu için kendi bardağını kullanıyor olabileceği iddiasında bulundu.

Bu detay sadece Kokcharov'un dikkatini çekmiş değil. Sosyal medya kullanıcılarının yarattığı bu spekülasyon üzerine, Rusya Devlet Başkanı Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere, "Putin tam bir çay tiryakisi, bu yüzden termosunu yanından ayırmıyor." diye açıklamada bulundu.