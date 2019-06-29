Osaka’daki G20 Liderler Zirvesi'nin yıldızı Başkan Erdoğan

Osaka'da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe'nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı. G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka'da bulunan G20 üyesi ve davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, zirvenin yapılacağı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ne geldi. Japonya Başbakanı Abe, liderleri fuar merkezi önünde hazırlanan platformda karşıladı.

ERDOĞAN HIZLI BAŞLADI

Zirvenin yıldızı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına hızlı başladı. Başkan Erdoğan, G20 aile fotoğrafında ABD Başkanı Donald Trump ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yan yana durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Dijital Ekonomi" temalı liderler etkinliğine geçti. Etkinliğin ardından liderler, "Küresel Ekonomi", "Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturum ve çalışma yemeğine iştirak etti. Erdoğan, çalışma yemeği öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti.

TRUMP, PUTİN, MACRON İLE SAMİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında ilk olarak Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti. Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü. Erdoğan, çalışma yemeği öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile ayaküstü sohbet etti. Oldukça samimi geçen sohbetler sırasında ilginç görüntüler oluştu. Erdoğan, Macron ile 1 saat süren bir de görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, resmi temaslar kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i de kabul etti. Görüşmelere Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Hulusi Akar ile Sözcü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ile diğer uluslararası gelişmeler ele alındı.

EMİNE ERDOĞAN-AKİE ABE DOSTLUĞU

Öte yandan; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programına katıldı. Japonya First Lady'si Akie Abe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Emine Erdoğan'ın yanı sıra diğer liderlerin eşleri de hazır bulundu. Osaka Doğu Bahçesi'nde geleneksel Japon çay töreni ile karşılamanın ardından Abe Akie, devlet başkanı eşlerini göletteki balıklara yem vermeye davet etti. Lider eşleri daha sonra Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağı'nı ziyaret etti. Tapınak ziyaretinin ardından lider eşleri öğle yemeğinde bir araya gelerek, samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Twitter'dan eş programına ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, ziyaretten ve ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

30 BİN KATILIMCI, 32 BİN KORUMA

Karşılama ve aile fotoğrafıyla başlayan G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde "Dijital Ekonomi", "Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar", "Yenilik" oturumlarına katılan liderler ikili görüşmelerde de bulundu. Zirvenin ilk günü kültürel etkinlik ve G20 Liderler Yemeği ile son buldu. Zirvenin son gününde ise, "Kadının Güçlendirilmesi", "Eşitsizlikleri Gidermek - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Oluşturmak", "İklim Değişikliği - Çevre ve Enerji" temalı oturumlar yapılacak. 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında AB'den de delegelerin yer aldığı 30 bin kişi katılıyor. Osaka'da zirveye karşı herhangi bir protesto ve liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaparken, INTEX Osaka Fuar Merkezi çevresi ve ana yollar trafiğe kapatıldı.

LİDERLER SIRAYA GİRDİ...

G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Osaka Kültürel Etkinlik Programı'nda Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve eşi Akie Abe ile fotoğraf çektirdi. Başkan Erdoğan, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bulunduğu birçok liderle ikili görüşmelerde bulundu. Kyoto kentinde Tofuku Ji Tapınağı ile Japon Zen Bahçesini gezen Emine Erdoğan, Akie Abe tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.