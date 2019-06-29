ABD Başkanı Donald Trump, G-20 Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında S-400 gerilimi ve Türkiye ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Trump, "Obama adil davranmadı. Erdoğan'ın hatası yok" dedi.​



Trump özetle şunları söyledi;

OBAMA ADİL DAVRANMADI

"Savunmaları için S-400'lere ihtiyaçları vardı. Sonrasında Rusya'ya gittiler ve S-400 aldılar. Çünkü benden önceki selefim olan yönetim satın almalarına izin vermedi. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen. Türkiye'nin askerleri son derece güçlü ve İdlib'de birlikte çalışıyoruz.

Çok iyi anlaşıyoruz Türkiye ile. Hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama hayır dedi. Sürekli hayır dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler S400 aldılar. Çünkü patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi.

Bunun o kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki "bunu kullanmanızı istemiyoruz. Bize iyilik yapın, biz size patriotları satacağız" Çok geç satın almıştı. Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane… Ve daha da almak istiyorlar.

"SON DAKİKA… TRUMP TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR"

Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler. "Son dakika… Trump Türkiye'yi seviyor." Hayır ben ülkemizi seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz Rahip Brunson'ı geri verdi.

Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Erdoğan'a adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Çünkü patriot alamazsın dedik ve başka sistem altından sonra fikrimizi değiştirdik. Karmaşık bir konu. Üzerinde çalışıyoruz"