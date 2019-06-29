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  • 29.06.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 11:12

Son dakika haberi: Başkanı Trump: geriliminde Erdoğan'ın hatası yok

Son dakika haberine göre 'daki Zirvesi'nde basın toplantısında konuşan Başkanı Donal Trump, "'yi seviyorum! adil davranmadı, geriliminde Erdoğan'ın hatası yok." ifadelerini kullandı.

Başkanı , Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında gerilimi ve ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Trump, " adil davranmadı. Erdoğan'ın hatası yok" dedi.​

Trump özetle şunları söyledi;

OBAMA ADİL DAVRANMADI
"Savunmaları için S-400'lere ihtiyaçları vardı. Sonrasında Rusya'ya gittiler ve S-400 aldılar. Çünkü benden önceki selefim olan yönetim satın almalarına izin vermedi. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen. Türkiye'nin askerleri son derece güçlü ve 'de birlikte çalışıyoruz.

Çok iyi anlaşıyoruz Türkiye ile. Hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama hayır dedi. Sürekli hayır dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler S400 aldılar. Çünkü patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi.

Bunun o kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki "bunu kullanmanızı istemiyoruz. Bize iyilik yapın, biz size patriotları satacağız" Çok geç satın almıştı. Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane… Ve daha da almak istiyorlar.

"SON DAKİKA… TRUMP TÜRKİYE'Yİ SEVİYOR"
Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler. "Son dakika… Trump Türkiye'yi seviyor." Hayır ben ülkemizi seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. , biliyorsunuz Rahip Brunson'ı geri verdi.

Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Erdoğan'a adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Çünkü patriot alamazsın dedik ve başka sistem altından sonra fikrimizi değiştirdik. Karmaşık bir konu. Üzerinde çalışıyoruz"

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