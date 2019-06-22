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  • 22.06.2019 21:23
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 21:23

'dan ile gerilimi artıracak flaş adım! İdam edildi

 Savunma Bakanlığı Uzay Kurumu çalışanı İran vatandaşı,  Merkezi İstihbarat Teşkilatı () için casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi.

İran'dan ABD ile gerilimi artıracak flaş adım!

Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ve için casusluk yaptığı suçlamasıyla idamına karar verilen Celal Haci Zevar'ın cezasının, Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec'de bulunan Recai Şar Cezaevi'nde infaz edildiği bildirildi.

Açıklamada, Zevar'ın 2010 yılında casusluk suçlamasıyla görevinden alındığı ve elde edilen deliller ile itirafları doğrultusunda mahkemenin idam kararı verdiği belirtildi.

Zevar'ın idam cezasını hangi tarihte aldığı ve infazın ne zaman gerçekleştiğiyle ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, eski eşinin de casusluk suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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