İran'a saldırı emri verip 10 dakika kala durdurduğunu dün duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın İran açıklamaları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a karşı askeri harekat halen masada. İran'a ek yaptırımlar getireceğiz. İran ile her şeye yeniden başlamak önemli, İran'ı yeniden güçlü yapalım" dedi.Trump bugün İran'a getirilecek ek yaptırımların yolda olduğunu açıkladı.

ABD liderine göre, yeni yaptırımlar nükleer silah üretimini durdurmayı hedefleyecek. İran'ın kendi insanları için dikkatli ve zeki olmasını umduğunu dile getiren Trump, askeri müdahale seçeneğinin halen masada olduğunu vurguladı.

'İRAN'I YENİDEN...'

ABD Başkanı'na göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın kesinlikle bir şahin ancak İran konusunda herkesi dinliyor. Kendi seçim kampanyasındaki sloganı savaş ilan etmeye hazırlandığı ülkeye uyarlayan Trump, 'İran'ı yeniden büyük yapalım' cümlesini kurdu.