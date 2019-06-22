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  • 22.06.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 18:23

haberi: Başkanı Trump ''a karşı askeri harekat halen masada'

haberine göre; Başkanı , "'a karşı askeri harekat halen masada. İran'a ek yaptırımlar getireceğiz. İran ile her şeye yeniden başlamak önemli, İran'ı yeniden büyük yapalım" dedi.

Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

'a saldırı emri verip 10 dakika kala durdurduğunu dün duyuran Başkanı 'ın İran açıklamaları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a karşı askeri harekat halen masada. İran'a ek yaptırımlar getireceğiz. İran ile her şeye yeniden başlamak önemli, İran'ı yeniden güçlü yapalım" dedi.Trump bugün İran'a getirilecek ek yaptırımların yolda olduğunu açıkladı.

ABD liderine göre, yeni yaptırımlar nükleer silah üretimini durdurmayı hedefleyecek. İran'ın kendi insanları için dikkatli ve zeki olmasını umduğunu dile getiren Trump, askeri müdahale seçeneğinin halen masada olduğunu vurguladı.

'İRAN'I YENİDEN...'

ABD Başkanı'na göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın kesinlikle bir şahin ancak İran konusunda herkesi dinliyor. Kendi seçim kampanyasındaki sloganı savaş ilan etmeye hazırlandığı ülkeye uyarlayan Trump, 'İran'ı yeniden büyük yapalım' cümlesini kurdu.

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