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Trump: ’ı vuracaktık

ABD ile arasındaki gerilim tırmandı. Başkanı , İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesi konusunda Twitter'dan açıklama yaptı. Trump, önceki gece İran'a düzenleyecekleri saldırıdan son anda vazgeçtiklerini açıkladı. Trump, "Pazartesi günü uluslararası hava sahasında uçan İHA'yı düşürdüler. Buna karşı 3 farklı yere saldırı için hazırdık. 'Ne kadar insan ölecek?' diye sordum. Bir general '150' dedi. Saldırıdan 10 dakika önce onu durdurdum, bir İHA'nın düşürülmesine karşılık orantılı değildi. Acelem yok" dedi.

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