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  • 22.06.2019 16:39
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 16:50

Dünya diken üstünde! 'dan 'ye uyarısı

Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran'a yönelik muhtemel nın Washington'un bölgedeki çıkarlarını ve müttefiklerini "ateşe atacağını" söyledi.

İran'dan uyarı: ABD saldırırsa...

'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e konuşan Şikarçi, İran'a yönelik nın sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Hiçbir ülkeye karşı savaş başlatmayacaklarını dile getiren Şikarçi, buna karşılık saldırılara çok sert yanıt vereceklerini ifade etti.

'nin saldırısının hata olacağını belirten Şikarçi, "Düşman, en küçük bir hata dahi yapsa Orta ve Batı Asya'da İran'ın en büyük devrimci tepkisiyle karşılaşacak ve kesinlikle ayakta kalamayacak. İran topraklarına bir kurşun atılması, ABD'nin bölgedeki çıkarları ve müttefiklerini ateşe atacaktır." dedi.

ABD-İRAN GERİLİMİ
ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

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