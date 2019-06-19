Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu açıkladı. Callamard tarafından açıklanan Cemal Kaşıkçı raporunda, ''Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır." ifadelerine yer verildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

SUUDİ ARABİSTAN, TÜRK HÜKÜMETİ'NDEN ÖZÜR DİLEMELİ

''Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli.

PRENS SELMAN'IN CİNAYETE DAHİL OLDUĞUNA İLİŞKİN KANIT VAR

ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var.''

CEZAİ SORUŞTURMA BAŞLATMALI

BM Özel Raportörü Callamard, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı" dedi.

YAPTIRIMLAR VELİAHT PRENS'İN DE MAL VARLIKLARINI DA KAPSAMALI

"Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımlar Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsamalıdır"