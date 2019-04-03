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'nın ailesine sus parası!

Veliaht Prensi Selman, öldürülen ’nın 4 çocuğuna 44 milyon dolar teklif etti.. Kan parasından çok ‘sus parası’ olan bu teklife, ailenin ne diyeceği merak konusu.

Sus parası!
'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen yazarı için Riyad'da para operasyonu yapıldı... Kaşıkçı'nın öldürülme emrini veren Prens Selman'ın ekibi Kaşıkçı ailesinin kapısını çaldı. Cemal Kaşıkçı'nın çocukları Salih, Abdullah ve kızları Noha ile Rezan Cemal'e 11'er milyon dolar teklif edildi. Ayrıca 'da zenginlerin oturduğu bölge olarak bilinen Chelsea'de de birer dairenin çocuklar için satın alınacağı ifade edildi. Suudi yetkililerle ödeme görüşmelerini yürüten Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salih'in, cinayete kurban giden gazetecinin 'da yaşamayı sürdürmek isteyen tek çocuğu olduğu, ABD'de ikamet eden diğerlerinin, Suudi Arabistan'daki yeni mülklerini satmalarının beklendiği de iddialar arasında.




Kaşıkçı'nın kızı Noha'nın (solda), para teklifine çok sinirlendiği iddia edildi.

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