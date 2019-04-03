İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için Riyad'da para operasyonu yapıldı... Kaşıkçı'nın öldürülme emrini veren Prens Selman'ın ekibi Kaşıkçı ailesinin kapısını çaldı. Cemal Kaşıkçı'nın çocukları Salih, Abdullah ve kızları Noha ile Rezan Cemal'e 11'er milyon dolar teklif edildi. Ayrıca Londra'da zenginlerin oturduğu bölge olarak bilinen Chelsea'de de birer dairenin çocuklar için satın alınacağı ifade edildi. Suudi yetkililerle ödeme görüşmelerini yürüten Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salih'in, cinayete kurban giden gazetecinin Suudi Arabistan'da yaşamayı sürdürmek isteyen tek çocuğu olduğu, ABD'de ikamet eden diğerlerinin, Suudi Arabistan'daki yeni mülklerini satmalarının beklendiği de iddialar arasında.
Kaşıkçı'nın kızı Noha'nın (solda), para teklifine çok sinirlendiği iddia edildi.
Kaşıkçı'nın kızı Noha'nın (solda), para teklifine çok sinirlendiği iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.