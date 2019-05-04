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  • 05.05.2019 07:21
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 07:21

Kaşıkçı’nın katili serbest

Suudi gazeteci ’yı öldüren ekibi yöneten isim S. eski Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri’nin serbest olduğu ortaya çıktı. Prens bin Selman’ın en yakın adamı olan Asiri’nin Twitter’da yeğeninin mezuniyet törenine katıldığı görüldü. Asiri, le bağlantılı 11 kişinin yargılandığı davanın 29 Nisan’daki duruşmasına katılmıştı.

Kaşıkçı’nın katili bakın nerede çıktı!

Gazeteci suikastını yöneten isim olduğu belirtilen İstihbarat eski Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest olduğu ortaya çıktı. Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta Asiri'nin, yeğeninin askeriyeden mezun olduğu törene katıldığı görüldü.



Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Asiri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın en yakın adamlarından. Kaşıkçı iyle bağlantılı 11 kişinin yargılandığı davanın 29 Nisan'da düzenlenen son duruşmasında yer almıştı ancak ortaya çıkan fotoğraf, davanın adeta göstermelik olduğunu ortaya koydu. Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti sonrası Asiri'nin cinayeti yönettiğini açıklamıştı.

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