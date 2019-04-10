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  • 10.04.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 16:10

Son dakika: 'nın ailesinden flaş açıklama

merkezli Al Arabiya TV, 'nın ailesinin, Suudi yetkililerden tazminat aldığı iddialarını yalanladığını duyurdu.

Kaşıkçı'nın ailesinden flaş açıklama

'nın ailesi, Kaşıkçı i sebebiyle hükümetinden tazminat aldığı iddialarını yalanladı.

ABD merkezli yayın kuruluşu , Suudi Arabistan'ın, cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına milyonlarca dolarlık evler verdiği ve her ay 10'ar bin dolar ödeme yaptığını iddia etmişti.

Kaşıkçı'nın çocuklarına verilen evlerin Cidde'de bulunduğu ve her birinin değerinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Bazı medya kuruluşları iddiaya konu olan ödemeleri 'kan parası' olarak nitelemişti.

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