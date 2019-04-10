Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, Kaşıkçı cinayeti sebebiyle Suudi Arabistan hükümetinden tazminat aldığı iddialarını yalanladı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Washington Post, Suudi Arabistan'ın, cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına milyonlarca dolarlık evler verdiği ve her ay 10'ar bin dolar ödeme yaptığını iddia etmişti.

Kaşıkçı'nın çocuklarına verilen evlerin Cidde'de bulunduğu ve her birinin değerinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Bazı medya kuruluşları iddiaya konu olan ödemeleri 'kan parası' olarak nitelemişti.