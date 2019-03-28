Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.03.2019 19:00
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 19:01

SON DAKİKA... 'den açıklaması

, Suudi gazeteci 'nın katillerinin kamuya açık olarak yargılanması çağrısında bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSON DAKİKA... BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri