Son dakika gelişmesine göre, BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin kamuya açık olarak yargılanması çağrısında bulundu.
SON DAKİKA... BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin kamuya açık olarak yargılanması çağrısında bulundu.
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