Venezuela'da aylardır süren kriz, darbe girişimine dönüştü. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, darbe yapmaya hazırlanacağını söylemesi darbecileri sokağa döktü.

ZIRHLI ARAÇLARLA EZDİLER​

Juan Guaido'nun yanında bulunan darbeci askerler, Maduro taraftarlarını geri püskürtmek için zırhlı araçlarla, acımadan ezdi.

AMERİKAN DESTEKLİ DARBECİ ASKERLER GÖZALTINA ALINIYOR

Venezuela'da Amerikan destekli Guaido yanlısı darbeci askerler, tek tek yakalanıyor. Darbeyi bastırmaya çalışan Venezuela güvenlik güçleri, darbe girişiminde bulunan askerleri gözaltına almaya başladı.

VENEZUELA'DA DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

İŞTE SON GELİŞMELER

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komutanların anayasaya bağlılıklarını ifade ettiklerini kaydederek, "Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maduro, ordudaki komutanlarla görüştüğünü, ordunun anayasa ve halka bütünüyle sadakat gösterdiğini belirtti.

Halkı sokağa davet eden Maduro, "Halka, anayasaya ve vatana tüm sadakatini gösteren bütün komutanlarla görüştüm. Halkı, barışın zaferini sağlamak ve ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum. Kazanacağız!" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN VENEZUELA'DA ŞİDDETTEN KAÇINILMA ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki darbe girişimine yönelik, "Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak önemlidir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da radikal muhalefetin yeniden çatışma yöntemine başvurduğu hatırlatılarak, "Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak önemlidir." ifadesi kullanıldı.

VENEZUELA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN DARBE GİRİŞİMİ AÇIKLAMASI

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden, "Venezuela'da ordu az sayıdaki darbeci askeri grubu etkisiz hale getirmek için müdahalede bulundu." açıklaması yapıldı.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşru ve anayasal hükümetini devirmek amacıyla Venezuela'da bir darbe girişiminin başlatıldığı belirtilerek, "Darbecilerin başında, ABD İmparatorluğu'nun kuklası Juan Guaido ve Venezuela muhalefetinin aşırı sağcı lideri Leopoldo Lopez bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

VENEZUELA SAVUNMA BAKANI: DARBEYE KATILAN ASKERLER KANDIRILDI

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, yaptığı basın açıklamasında, "Darbeye katılan askerler kandırıldı. Küçük bir grubun silah ve askeri araç çalarak başlattığı bir darbe" dedi.

Yerel medya, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in basın açıklamasında, "Silahlı küçük askeri bir grubun darbe teşebbüsünü kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Darbeye katılan askerlerin yüzde 80'i kandırılmıştır. Ordunun ileri gelen komutanları demokrasiye sadıktır" dediği belirtilirken; tüm komutanların askeri üslerinde oldukları ve Başkan Nicolas Maduro'nun emrinin altında oldukları belirtildi.