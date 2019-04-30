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  • 30.04.2019 20:18
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 20:51

: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklaması

Başkan , 'da yaşanan darbe girişimi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır." dedi.

Başkan Erdoğan'dan flaş Venezuela açıklaması

Twitter'dan açıklama yapan Başkan , Twitter üzerinden Venezuela'da yaşanan darbe girişinine yönelik açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, "Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır." ifadelerini kullandı.

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