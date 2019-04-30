Twitter'dan açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden Venezuela'da yaşanan darbe girişinine yönelik açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, "Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır." ifadelerini kullandı.