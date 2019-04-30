Venezuela'da aylardır süren kriz darbe girişimine dönüştü. Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, resmi Twitter hesabından darbe girişimini başlattıklarını duyurdu. Başkent Caracas'ta bir grup askerle beraber, halka askeri kuvvetleri destekleme çağrısında bulundu.

Guaido, "Venezuela, siyasi bir çatışmaya gömüldü. Özgürlüğümüzü kurtarmak için birlikte sokağa çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANINI SERBEST BIRAKTI

Guaido'nun açıklama yaptığı videoda, 2014'teki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan ve Yüksek Mahkeme tarafından 14 yıl hapse mahkum edilen muhalif lider Leopoldo Lopez'in de yer aldığı görüldü.

Lopez, Guaido'yu destekleyen bir grup asker tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.​ Lopez yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Guaido" tarafından serbest bırakıldığını söyledi.

MADURO HÜKÜMETİNDEN İLK AÇIKLAMA

Venezuela hükümeti ise, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.





TARAFTAR ARASINDA ÇATIŞMA

Öte yandan darbeci Guaido'nun çağrısının ardından Guaido ve Başkan Maduro yanlıları arasında da sıcak çatışmalar yaşandı.



ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Trump'ın konu hakkında bilgilendirildiğini ve Venezuela'daki durumun izlendiği bildirildi.

KÜBA VE BOLİVYA, MADURO HÜKÜMETİNE DESTEK VERDİ

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Maduro hükümetine destek verdiklerini belirtti.

Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Morales de "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

İşte o görüntüler:







