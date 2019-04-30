Venezula'da muhalif lider Juan Guaido'nun açıklamasıyla başlayan darbe girişimine ilişkin dünyadan ilk tepkiler gelmeye başladı.

Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan ABD'den de açıklama yapıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi, "ABD Başkanı Trump Venezuela hakkında bilgilendirildi ve durumu takip ediyor."

İSPANYA: DARBEYİ DESTEKLEMİYORUZ

İspanya'nın geçici hükümet sözcüsü Venezula'daki darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Isabel Celaa ülkede katliam yaşanmamasını umduklarını belirterek, "Venezuela'da yönetimin seçimle değişmesi gerektiği aşikar. İspanya hiçbir askeri darbeyi desteklememektedir" dedi.

KÜBA VE BOLİVYA'DAN MADURO'YA DESTEK

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Maduro hükümetine destek verdiklerini belirtti.

Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Morales de "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.