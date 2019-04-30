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  • 30.04.2019 15:17
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 15:36

Son dakika: 'den 'daki darbe girişimiyle ilgili ilk açıklama

'da yaşanan darbe girişimine ilişkin 'dan, Trump'ın bilgilendirildiği açıklamasını yaptı. ve Bolivya, Maduro'nun yanında olduklarını açıklarken, darbe girişimini desteklemediklerini söyledi.

ABD'den darbe girişimiyle ilgili ilk açıklama

Venezula'da muhalif lider Juan Guaido'nun açıklamasıyla başlayan darbe girişimine ilişkin dünyadan ilk tepkiler gelmeye başladı.

Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan 'den de açıklama yapıldı.

'dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi, "ABD Başkanı Trump Venezuela hakkında bilgilendirildi ve durumu takip ediyor."

İSPANYA: DARBEYİ DESTEKLEMİYORUZ
'nın geçici hükümet sözcüsü Venezula'daki darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Isabel Celaa ülkede katliam yaşanmamasını umduklarını belirterek, "'da yönetimin seçimle değişmesi gerektiği aşikar. İspanya hiçbir askeri darbeyi desteklememektedir" dedi.

KÜBA VE BOLİVYA'DAN MADURO'YA DESTEK
Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Maduro hükümetine destek verdiklerini belirtti.

Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Morales de "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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