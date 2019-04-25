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  • 25.04.2019 16:07
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 16:07

Kim Jong-Un'dan 4 diplomata kan donduran infaz

lideri Kim Jong-Un, ABD Başkanı ile Vietnam'da yapılan zirveden başarısız sonuç çıkmasından sorumlu tuttuğu 4 diplomatı infaz ettirdi.

Kim Jong-Un'dan 4 diplomata kan donduran infaz

Japon haber sitesi Asia Press gazatesi, ve Kim Jung-un arasında Vietnam'da yapılan zirveden 'nin, zirve öncesi Amerika'ya bilgi sızdırmak ile suçladığı dört dış işleri diplomatı infaz etti.

ZİRVENİN BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMASININ ARDINDAN...
Kim Jung-un'un Trump ile yaptığı zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasını Amerika'ya gizliden bilgi veren diplomatları sorumlu tuttuğu belirtildi. Diplomatların infazı kurşunlanarak yapıldı.

İNFAZ KURŞUNLANARAK YAPILDI
İnfaz Kominist Partisi yetkilileri ve askeri yetkilileri, atış mangası tarafından gerçekleştirilen infazı izlediler.

AÇIKLAMA YAPILMADI
Kuzey Kore'nin dört diplomatı öldürdüğü haberleri,ticaretle uğraşan bir Japon yetkilinin Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sonrası ülkesindeki haber kaynaklarına konuşmasından sonra yayıldı. Şu ana kadar Kuzey Kore yönetiminden infazlar ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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