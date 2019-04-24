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  • 25.04.2019 07:32
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 07:36

Dünya bu buluşmaya kilitlendi! ve Kim Jong-un ilk kez...

Devlet Başkanı ile lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Russky Adası'nda bir araya geldi. İki lider görüşmede ikili ilişkileri geliştirme mesajları verdi.

Dünya bu buluşmaya kilitlendi

Devlet Başkanı ve lideri Kim Jong-un Rusya'nın Russky Adası'nda bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları;
Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya'yı ziyaretinin ikili ilişkileri geliştireceğine eminim. Kim'in Rusya'yı ziyareti Kore Yarımadası'ndaki anlaşmazlığı anlamak açısından bize yardımcı olacak. Kim'in Kuzey Kore-ABD ilişkilerini normalleştirme çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Kuzey Kore liderinin ticari ilişkileri geliştirmek adına yapacağın çok şey var.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un açıklamalarından satır başları;
Rusya ile geleneksel ilişkileri geliştirmek istiyoruz.

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