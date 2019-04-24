Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'nın Russky Adası'nda bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları;

Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya'yı ziyaretinin ikili ilişkileri geliştireceğine eminim. Kim'in Rusya'yı ziyareti Kore Yarımadası'ndaki anlaşmazlığı anlamak açısından bize yardımcı olacak. Kim'in Kuzey Kore-ABD ilişkilerini normalleştirme çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Kuzey Kore liderinin ticari ilişkileri geliştirmek adına yapacağın çok şey var.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un açıklamalarından satır başları;

Rusya ile geleneksel ilişkileri geliştirmek istiyoruz.