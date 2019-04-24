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  • 24.04.2019 13:59
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 13:59

Kim Jong-un 'ya ayak bastı, sağ kolu görevden alındı

lideri Kim Jong-un'un 'ya ayak bastığı dakikalarda Kim Jong-un'un sağ kolu olarak bilinen Kim Yong Chol'un görevinden alındığı duyuruldu.

Kim Jong-un Rusya'ya ayak bastığı anda...

İngiliz haber ajansı Reuters, haber ajansı Yonhap'a dayandırdığı haberinde, lideri Kim Jong-un'un sağ kolu Kim Yong-chol'un görevinden alındığını duyurdu.

Kuzey Kore lideri bu sabah saatlerinde Devlet Balkanı Vladimir Putinile görüşmek üzere Rusya'ya gitmişti.

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol, Pyongyang yönetiminin son aylarda Güney Kore ve ABD ile geliştirdiği ilişkilerinde öne çıkan isimdi.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'nin görüşmek istemediğini belirttiği ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun muhatap olduğu isim olarak biliniyordu.

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