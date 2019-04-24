İngiliz haber ajansı Reuters, Güney Kore haber ajansı Yonhap'a dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağ kolu Kim Yong-chol'un görevinden alındığını duyurdu.

Kuzey Kore lideri bu sabah saatlerinde Rusya Devlet Balkanı Vladimir Putinile görüşmek üzere Rusya'ya gitmişti.





Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol, Pyongyang yönetiminin son aylarda Güney Kore ve ABD ile geliştirdiği ilişkilerinde öne çıkan isimdi.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'nin görüşmek istemediğini belirttiği ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun muhatap olduğu isim olarak biliniyordu.