GaleriDünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gizemli treniyle Rusya'da! Dünya bunu konuşuyor

Dünyanın en dikkat çeken liderlerinden biri hiç kuşkusuz Kuzey Kore lider Kim Jong-Un Rusya'da! Gizemli treniyle Rusya'ya gelen Kim Jong-Un'un neden Rusya'ya geldiği merak ediliyor. Kapalı kapılar ardında yaşayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un birçok özelliği ise hala bilinmiyor. Adeta sır küpü olan Kim Jong-un hakkında ilk kez duyacağınız o gerçekler...

24.04.2019 11:49 - Son Güncelleme: 24.04.2019 11:58
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gizemli treniyle Rusya'da! Dünya bunu konuşuyor

Dünya onun her yaptığını merakla izliyor. Tabi ki Kuzey Kore lider Kim Jong-un'dan bahsediyoruz. Nev-i şahsına münhasır karakterlerden biri olan Kim Jong-un Rusya'da!

Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hızlı tren ile Rusya'nın Kuzey Kore'ye yakın kentlerinden olan Vladivostok'a geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gizemli treniyle Rusya'da! Dünya bunu konuşuyor

Kuzey Kore liderinin gezisine, İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkanı, Dışişleri Bakanı, Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanı ve iki başkan yardımcısının eşlik ettiği bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gizemli treniyle Rusya'da! Dünya bunu konuşuyor

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada Putin ve Kim arasında gerçekleşecek zirvenin ikili görüşme ile başlayacağı belirtilmişti. 25 Nisan Perşembe günü başlayacak olan program kapsamında heyetler arası görüşmeler ve resepsiyonlar olacağı aktarılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gizemli treniyle Rusya'da! Dünya bunu konuşuyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada toplantının gündemi hakkında "Kore Yarımadası'ndaki nükleer problem için diplomatik ve politik çözümler üzerine odaklanılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gizemli treniyle Rusya'da! Dünya bunu konuşuyor

DÜNYANIN EN İLGİNÇ İNSANLARIN BİRİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dünyanın en ilginç insanlarından biri olarak biliniyor. Örneğin; makarnası soğuk gelince yaptıkları pek akıl karı değil...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte Sri Lanka'yı kana bulayan terörist
İşte Sri Lanka'yı kana bulayan terörist