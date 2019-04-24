Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gizemli treniyle Rusya'da! Dünya bunu konuşuyor

Dünya onun her yaptığını merakla izliyor. Tabi ki Kuzey Kore lider Kim Jong-un'dan bahsediyoruz. Nev-i şahsına münhasır karakterlerden biri olan Kim Jong-un Rusya'da!

Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hızlı tren ile Rusya'nın Kuzey Kore'ye yakın kentlerinden olan Vladivostok'a geldi.