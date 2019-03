İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, dün gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kaldı.

YAŞANANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Senatörün konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci, senatörün beraberindekiler yere yatırarak darbetti. Yaşananlar ise anbean kaydedildi.

BÜYÜYEN KORKUNUN GÖSTERGESİ

Anning, "Toplumumuz içinde gerçekleştirilen her türlü şiddet eylemine karşıyım ve saldırganları kesinlikle kınıyorum, fakat but tür bir saldırının savunulacak bir yanı olmasa da bugün gerçekleştirilen saldırı toplum içinde hem Avusturalya'da hem Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir. Her zamanki gibi sol görüşlü politikacılar ve medya bu saldırıyı silahlara yönelik yasalar ve aşırı milliyetçilik ile bağdaştıracaktır. Ancak, bu klişeleşmiş bir saçmalık. Bugün Yeni Zelanda sokaklarında yaşanan vahşetin nedeni radikal dincilere Yeni Zelanda'ya gelme izni veren göçmen programıdır." ifadelerini kullanmıştı.

GÖÇMEN POLİTİKASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Avusturalyalı senatörün ırkçı sözlerine, Avustralya Başbakanı Scott Morrison da büyük tepki gösterdi

Senatör Anning'in skandal açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu tip kuralsız eylemler asla meşrulaştırılamaz olsa da saldırı, Avustralya ve Yeni Zelanda toplumunda artan Müslüman mevcudiyetine karşı artan korkunun altını çiziyor.

Her zamanki gibi sol görüşlü siyasetçiler ve medya bugün meydana gelen silahlı saldırının sebebini silah yasaları ya da milliyetçi görüşlere sahip kişiler olarak sıralayacak fakat bunlar tamamen kalıplaşmış saftatadan ibaret.

Yeni Zelanda sokaklarında bugün yaşanan katliamın gerçek sebebi Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine imkan sunan göç programıdır.

Dürüst olalım bugün kurbanlar Müslüman olsa da gerçekte suç işleyen kişiler genellikle onlar oluyor. Dünya genelinde Müslümanlar inançları adına insanları öldürüyor.

Gerçek olan şu ki İslam diğer dinler gibi değil. İslam faşizme eş değerdir. Bu vahşi inancın yolundan gidenlerin bu örnekte öldürenler olmaması onları suçsuz kılmaz."

"BÖYLE GÖRÜŞLERE AVUSTRALYA'DA YER YOK"

Hatta Avustralya Başbakanı Morrison, Anning'i kınayarak, "Senatör Fraser Anning'in Yeni Zelanda'da vahşi, sağcı, aşırılıkçı bir teröristin kanlı saldırılarından göçü sorumlu tutması iğrenç. Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosu'nu, Avustralya'da yer yok." değerlendirmesinde bulundu.