İngiliz gazetesi The Times'tan skandal S-400 yazısı

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 anlaşmazlığı Batı basınının gündeminden düşmüyor. İngiliz gazetesi The Times, bugünkü başyazılarından birini bu konuya ayırdı. Şu yorumu yaptı: Eğer Erdoğan sonunda NATO'nun taleplerine boyun eğer ve S-400 anlaşmasını bitirirse, bunun karşılığında muhtemelen ABD'nin Suriyeli Kürtlerden desteğini çekmesini isteyecek" denildi.

"Türkiye'nin Rus füze sistemi satın alması NATO'nun güvenliğini tehlikeye attığı yalanına sarılan Times Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "S-400 anlaşmasını yeniden düşünmesi" çağrısında bulundu.

Times'ın başyazısı, 'Türkiye'nin kıtalararası konumu nedeniyle geleneksel olarak Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak görüldüğü' ifadesiyle başlıyor, Ankara'nın Batı ittifakında uzun zamandır sürdürdüğü konumundan uzaklaştığı yorumu yapılıyor. Ardından Türkiye'nin NATO ve ABD'den gelen uyarılara rağmen Rusya'dan S-400 savunma sistemi almaya kararlı olduğu vurgulanıyor.

Sebep muhtemelen Suriye, Kürtler gündeme gelebilir

Yazıda, "Erdoğan'ın Moskova'ya doğru çalımı muhtemelen silah sistemlerinden ziyade Suriye ile ilgili. Eğer sonunda NATO'nun taleplerine boyun eğer ve S-400 anlaşmasını bitirirse, bunun karşılığında muhtemelen ABD'nin Suriyeli Kürtlerden desteğini çekmesini isteyecek" ifadeleri yer alıyor.

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"Geniş sonuçları olacağı konusunda da uyarıyoruz"

Pahon, "Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirme arzusunun farkındayız, ancak Türkiye'nin Rus yapımı S-400 sistemlerini satın alması,

ABD ile Türkiye'nin savunma alanındaki iş birliği için ağır sonuçlar doğuracak.

Savunma ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'nin daha uygun alternatifleri bulmasına yardımcı olmak için çalışıyoruz,

fakat bununla birlikte Rus S-400 sistemlerini satın alınmasının geniş sonuçları olacağı konusunda da uyarıyoruz.

Bu konuda açık bir diyalog sürdürüyoruz ve daha önce, önemli savunma sistemleri alımlarında NATO çerçevesindeki operasyonel uyumun sağlanmasının önemini vurgulamıştık."diye konuştu.

S-400 nedir, özellikleri nelerdir?

S-400'ün kullandığı füzeler kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilen değişik füzelere sahiptir. S-400 sistemlerini kendisini benzerlerinden ayıran en önemli özelliği, uzun menzili. S-400 HSS'nin 9IN6E radar menzili 600 km, 40N6 füze azami menzil 400 km irtifa 30 km'dir.