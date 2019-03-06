ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan yanıt geldi.

Türkiye'nin daha önceden müttefiklerinden bu sistemleri almak için resmi girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar" dedi.

NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?

Çavuşoğlu, "Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu an NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Palladino, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasınından "ciddi şekilde" endişelendiklerini söylemişti.

Hava savunma sistemi konusunda Türkiye ile beraber çalışmayı ve Türkiye'nin değerlendirmesi için Patriot ve diğer sistemleri teklif ettiklerini belirten Palladino, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 satın alması durumunda F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilmesine neden olacağı ve gelecekteki diğer potansiyel silah transferini riske sokacağı konusunda açıkça uyardık. Ayrıca, Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında S-400 alımına dahil olan devlet veya özel tüm kurum ve kişilerin potansiyel yaptırımlara maruz kalabileceğini de ifade ettik."