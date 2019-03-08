Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya'dan S-400 alımı hakkında konuştu: "Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. İlk teslimatı Temmuz'da almayı düşünüyoruz. İmza atmışsak, gereğini yaparız. İnatlaşma gibi bir tutumumuz yok. "
- Güncel
- 08.03.2019
- Gazete
S-400 teslimatı Temmuz’da
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