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teslimatı Temmuz’da

S-400 teslimatı Temmuz’da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'dan alımı hakkında konuştu: " kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. İlk teslimatı Temmuz'da almayı düşünüyoruz. İmza atmışsak, gereğini yaparız. İnatlaşma gibi bir tutumumuz yok. "

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