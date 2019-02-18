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  • 18.02.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 17:13

'dan kritik açıklaması

Rostek Başkanı , ’nın sene sonuna kadar Türkiye’ye kompleksinin sevkiyatını tamamlayacağını bildirdi.

IDEX-2019 fuarında yaptığı açıklamada, "Sene sonuna kadar Türkiye'ye sevkiyatı tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

2017 yılında imzalanan kontratı Ankara ile müttefikinden Rus komplekslerinden vazgeçerek Patriot kompleksini almasını isteyen Washington arasında diplomatik sürtüşmeye neden oldu.

Türkiye ise S-400 sistemlerinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

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