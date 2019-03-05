Pentagon'dan Türkiye'ye şoke eden S-400 tehditi (S-400 nedir, özellikleri nelerdir?)
ABD'den S-400 füzelerini almak isteyen Türkiye'ye yönelik tehditvari açıklamalar gelmeye devam ediyor. Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, "ABD ile Türkiye'nin savunma alanındaki iş birliği için ağır sonuçlar doğuracak." dedi. Peki S-400 füze sistemi nedir, özellikleri nelerdir? Tüm detayları sayfamızda hazırladık.
ABD'nin Türkiye'yi S-400 alımından vazgeçirme çabaları tehdit diliyle sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, ABD'nin, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almanın Washington ile Ankara arasındaki işbirliği için önemli sonuçları olacağı konusunda Türkiye'yi uyardığını açıkladı.
Savunma ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'nin daha uygun alternatifleri bulmasına yardımcı olmak için çalışıyoruz, fakat bununla birlikte Rus S-400 sistemlerini satın alınmasının geniş sonuçları olacağı konusunda da uyarıyoruz. Bu konuda açık bir diyalog sürdürüyoruz ve daha önce, önemli savunma sistemleri alımlarında NATO çerçevesindeki operasyonel uyumun sağlanmasının önemini vurgulamıştık." diye konuştu.
S-400 nedir, özellikleri nelerdir?
S-400'ün kullandığı füzeler kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilen değişik füzelere sahiptir. S-400 sistemlerini kendisini benzerlerinden ayıran en önemli özelliği, uzun menzili. S-400 HSS'nin 9IN6E radar menzili 600 km, 40N6 füze azami menzil 400 km irtifa 30 km'dir.