Son dakika: Trump'ın küstah tehdidinin ardından Pompeo'dan ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Pompeo, Trump'ın Türkiye tweetleri hakkında da konuştu.
Pompeo, "Trump'ın Türkiye'yle ilgili sözleri Suriye'den çekilme kararını değiştirmez" dedi. Pompeo Suriye sınırının güvenli hale getirme yollarının tartışıldığını da sözlerine ekledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.