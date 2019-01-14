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  • 14.01.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 13:46

Son dakika: Trump'ın küstah tehdidinin ardından Pompeo'dan ilk açıklama

ABD , "Trump'ın 'yle ilgili sözleri 'den çekilme kararını değiştirmez" dedi.

Trump'ın küstah çıkışının ardından Pompeo'dan ilk açıklama

ABD , ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Pompeo, Trump'ın tweetleri hakkında da konuştu.

Pompeo, "Trump'ın Türkiye'yle ilgili sözleri 'den çekilme kararını değiştirmez" dedi. Pompeo Suriye sınırının güvenli hale getirme yollarının tartışıldığını da sözlerine ekledi.

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