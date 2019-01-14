Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah tehdidiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız." dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

TÜRKİYE'YE DERS VERMEYE ÇALIŞMALARINI KABUL EDEMEYİZ

Terörden etkilenen Fransa gibi ülkelerin, aldığı tedbirler, OHAL tedbirleri, dayanışma bahanesiyle ses çıkarmamaları, destek vermeleri, Türkiye'ye ders vermeye çalışmalarını kabul edemeyiz. FETÖ gibi bir terör örgütünün açıklamalarını reddettiğimizi bilmeliler.

Suriye'de yaptığımız mücadeleler, Avrupa için de çok önemli. Kürtlerde teröristleri ayırt etmediğiniz zaman bu yanlışa giriyorsunuz. Bu terör örgütü şu anda Suriye topraklarının neredeyse üçte birini bölmeye çalışıyor.

STRATEJİK ORTAKLAR TWİTTER ÜZERİNDEN KONUŞMAZ

Sayın Trump iki kere Cumhurbaşkanımızı iki kere arayarak kararını iletti. Stratejik ortaklar Twitter üzerinden konuşmaz. Suriye'yi bölmek isteyen bir terör örgütü var, bizim hedefimiz bu terör örgütü... Biz Kürtlerin düşmanı değiliz, tarihte de en çok savunan biz olmuşuzdur, olmaya da devam edeceğiz. Bu terör örgütlerini bir tutarak bir yere varamayız.

HİÇBİR TEHDİDE PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ

Avrupa, ABD bu gerçeği bizden çok daha iyi biliyor. Trump'ın durumunu anlıyoruz, üzerinde çok ciddi baskı var. Son tweetinde bir iç politika olduğunu biliyoruz, ama stratejik ortaklar sosya medya üzerinden konuşmaz. Hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı söyledik.

ABD BAŞKANI TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" demişti.