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  • 14.01.2019 07:04
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 07:05

Trump'tan küstah açıklama! 'yi tehdit etti

Başkanı 'ın sosyal medya hesabı üzerinden " Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız" tehdidine Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Trump'ın küstah tehdidine karşılık olarak "Türkiye, Kürtlerle değil teröristlerle savaşıyor. Kürtleri ve lileri tüm terör tehditlerine karşı koruyacağız." dedi.

Trump'tan küstah açıklama! Türkiye'yi tehdit etti

'nin 'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken Trump'tan tepki çeken bir açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "DEAŞ'ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz.

TÜRKİYE'Yİ EKONOMİK OLARAK MAHVEDERİZ
Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Kürtler'e saldırırlarsa 'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz. Rusya, İran ve Suriye, ABD'nin doğal düşmanları DEAŞ'ı Suriye'de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacak. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN TRUMP'A YANIT
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump'ın küstah Türkiye açıklamasına cevap verdi. Kalın, "Türkiye, Kürtlerle değil teröristlerle savaşıyor. Kürtleri ve Suriyelileri tüm terör tehditlerine karşı koruyacağız. Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır."dedi.

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