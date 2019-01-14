Trump'ın küstah tehdidine Cumhurbaşkanlığı'ndan bir tepki daha

ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah sözlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan yanıt geldi. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye'deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." dedi.

KALIN'DAN DA TRUMP'A YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump'ın küstah Türkiye açıklamasına cevap verdi. Kalın, "Türkiye, Kürtlerle değil teröristlerle savaşıyor. Kürtleri ve Suriyelileri tüm terör tehditlerine karşı koruyacağız. Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır."dedi..

ABD BAŞKANI TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" demişti.