Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının karşısına çıkan Lavrov, "Türkiye hükümeti, kendi topraklarının güvenliği ve egemenliği Fırat'ın doğusuna operasyon düzenlemeyi amaçlıyor" dedi. Yarın Türk heyetini Moskova'da ağırlayacağını hatırlatan Lavrov, "29 Aralık'ta Türk meslektaşlarımızla ABD'nin Suriye'den çekileceğine dair açıklamasını görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

"BATI, SURİYE'NİN EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI GÖSTERMELİ"

ABD'nin Suriye'den çekilme kararından memnun olduğunu söyleyen Lavrov, "ABD Hükümeti Suriye'den çekilmekle kendi koalisyonu içindeki sorumluluk alanını değiştiriyor" değerlendirmesinde bulundu. Savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası için tek yetkilinin Suriye hükümeti olduğunun altını çizen Lavrov, "Suriye'deki varılacak nihai sonla alakalı bütün senaryoları gözden geçiriyoruz, ülkenin yeniden inşası Suriye'nin egemenlik haklarına saygı göstermelidir" ifadesini kullandı.

"NİHAİ HEDEFİMİZ HERKESİN HUZURU"

Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için geniş çaplı bir çalışma yapılmasının önemine değinen Lavrov, "Elbette mültecilerin Suriye'ye dönmesi için geniş kapsamlı uluslararası çalışma gerekiyor. Ancak, Batı'nın Suriye'nin yeniden inşasına katılmaları, mültecilerin geri döndürülmesi çalışmalarına zarar verir ve uluslararası hukuk normlarına aykırıdır. Suriye'deki son amacımız, Kürtler de dahil, herkesin barış ve huzur içinde yaşamasıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'ye yönelik yeni yaptırım paketine de değinin Lavrov, "ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımlar hakkında henüz bir yargıda bulunmak çok zor, yorum yapmak için yaptırımların uygulanmasını beklemeliyiz" diye konuştu.

KREMLİN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin'den yapılan açıklamada, Suriye ordusunun Münbiç'te kontrolü almasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapıldı.

Günün erken saatlerinde Suriye ordusu, Münbiç'te kontrolü devraldığı ve kente Suriye bayrağının dikildiği yönünde bir açıklama yayınlamıştı.