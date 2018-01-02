Hamaney: Düşmanlarımız ülkemizde isyan çıkarttı

İran'da çıkan sokak eylemleri, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından açık bir şekilde desteklendi.
6 GÜN OLDU
6. gününe giren eylemlerde 29 kişi hayatını kaybederken İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den bir açıklama gelmemişti.
İLK AÇIKLAMA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, göstericileri "vandallar" olarak nitelendirirken, Hamaney ilk açıklamayı yaptı.
DÜŞMANLARIMIZ İSYAN ÇIKARTTI
İran'ın dini lideri, "Düşmanlarımız ülkemizde isyan çıkarttı. İsyan için para, silah ve ajanları kullanıyorlar." diye konuştu.
Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi de gösterilere katılan eylemcilerin daha ağır cezalara çarptırılacağını açıkladı.
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iran'ın rejimini abd.ve fransa kurdurdu yani arkası siyonist haçlılar eğer bir ülkenin islami rejiminde abd.nin parmağı varsa o ülke her türlü belaya açık demektir o yüzden abd.nin içinde olduğu islami rejimin her türlüsünden kaçın epey zaman islam ve müslümanları dünya'ya kötü göstermek için iran'ı kullandılar artık iranla işleri bitti çünkü israil istediğini elde etmiş bütün filistini ele geçirmiş durumda israil'e dur diyen kim var biri türkiye diğeri iran türkiye abd.nin yıkıcı oyunundan direkten dönerek kurtardı fakat iran öyle değil 50 milyon türk nüfus ve diğer arap,kürt,farisiler bakalım ne olacak bence iran'ı kurtarırsa yine türkler kurtarır ama mollaları kurtarırlarmı bilemem islam dini ile yönetilen ülkeler batmaya mahkumdur.
Eyyyyyyyyyyy Amerika ALLAH okadar büyükki yaptığın yanına kar kalmayacak Katiller binlerce insan öldürdünüz. ALLAH sizi kahretsin enkısa zamanda sonunuz gelir inşallahhhhhhhhhhhhhhh...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
taksim olaylari 6 agac gerekcesiyle baslatilmisti sahtekarlar ve onlarin uzun kollari sayesinde,... ayri mesele her isyanin arkasinda ABD AB var bunu hic unutmayin......yanliz Obama baskan iken ambargo kalkincca Thrandan Ankaya karsi sert rüzgarlar esmeye baslamisti....Tahran ABD arasi Limoni olunca Ankara karsiti söylemler kesildi...tahrandan...yarin ABD ile aralari süt bal olsun...Tahran yine Ankarayi hedef Alan aciklamalar yapacaktir..
Iran sut kuzusu degil ama. ABD de Iran dan milyonlarca daha kotu. Trump Iran a ozgurluk getiriyoruz diyor. Ne sahtekar, ne sahtekar ne ozgurlugu ulan ABD. ABD Iran a getirse getirse kan ve gozyasi getirir. Insanlarin biribirlerini daha cok oldurmelerini saglar ve getirir. Dunya da Israil den baska Trump in soylediklerine inanan baska kimse yoktur. Trump tam bir eskiya ve katildir.
EDEN BULUR....
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