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Ruhani'den i çözme sözü

, ülkede günlerdir protesto gösterilerine neden olan i çözme sözü verdi.

Ruhaniden flaş açıklama!
, parlamentoda yaptığı konuşmada günlerdir ülkede protesto gösterilerine neden olan işsizlik, enflasyon sorunlarının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma sözü verdi. Ruhani, devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Suudi Arabistan'ın da etkisinin olduğunu belirtti. Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları, İran ulusunun şerefine, başarısına ve gelişimine kızıyor. Bölgesel sorunlarının içine İran'ı çekmeye çalışıyorlar ama İran İslam Cumhuriyeti'nin halkı ve yetkilileri onlara gereken cevabı verecek" dedi.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 21:15
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vefa vefa

mesele ekonomik kriz değil. meselenin temeli yahudi oyunu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.01.2018 22:23
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