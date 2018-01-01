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'tan yeni '' açıklaması

Donald , 'daki olaylarla ilgili İran hükümetinin tepkisini çekecek yeni bir açıklamaya yaptı.

Trumptan yeni İran açıklaması

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan ükedeki şartları bahane ederek toplanan bir grup, ülkedeki ekonomik şartları etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

ABD BAŞKANI TRUMP: İRAN'DA DEĞİŞİMİN ZAMANI
, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. DEĞİŞİMİN ZAMANI" ifadesini kullandı.

ÜLKENİN BÜYÜK KISMINA YAYILDI...
28 Aralık'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu bahane edip protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 17:33
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T&#220;RK MİLLETİ TÜRK MİLLETİ

Şerefsiz abd şimdi sıra İran'damı.abd birgün akıttığı kanda boğulacaktır.İran İslam Cumhuriyetinin yanındayız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.01.2018 21:49
Egeli EFE Egeli EFE

Irani karistiran cia ajani iranda nasil duruyor hayret

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.01.2018 18:15
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