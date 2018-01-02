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Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'daki gelişmeler üzerine kısa süre önce İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif telefon görüşmesi yaptı.

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İran'daki protestolara ilişkin "Olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesi yapılmıştı.

Açıklamada ayrıca "Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
  • 02 Ocak 2018, Salı 13:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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reis reis

TÜRKİYE İRANIN YANINDA OLMALI ABD NİN OYUNUNA GELMEMELİ.PROVOKATİF HAREKETLER YAPILIYOR TÜRKİYE KARALANMAMALI

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 02.01.2018 13:34
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