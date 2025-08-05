Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan erteleme talebi

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki maçları nedeniyle Süper Lig'deki ilk maçlarının ertelenmesini talep etmişti. TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, "Fenerbahçe erteleme istedi, müracaat etti. Beşiktaş müracaat edecek" ifadelerini kullandı. Geçen sezon play-off rövanşları öncesi temsilcilerimizin maçları ileri bir tarihe ertelendiği için TFF'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını başka bir tarihte oynatması bekleniyor. Fenerbahçe ligde cumartesi günü Alanya, Beşiktaş ise pazar günü Kayserispor ile karşılaşacak.