İstanbul'da Marmaray hattı genişliyor! Esenyurt ve Bahçeşehir'e raylı sistem: Halkalı-Kapıkule 4 saatten 1,5 saate düşecek
İstanbul'un ulaşımında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren raylı sistem hamlesinde çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nın Marmaray'ın devamı olarak banliyö hattı gibi çalışacağını açıkladı. Ispartakule, Esenyurt ve Bahçeşehir'de yaşayan 3,1 milyon vatandaş, Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar uzanan raylı sistem ağına erişebilecek. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi tamamlandığında ise yolculuk süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
İstanbul'da 3,1 milyon vatandaşın raylı sistem ağına erişimini sağlayacak Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nda çalışmalar devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa ile demir yolu bağlantısını güçlendirecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin son durumunu açıkladı.
Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik hattın saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa edildiğini belirten Uraloğlu, Halkalı'dan Ispartakule'ye uzanacak bağlantının Marmaray'ın devamı niteliğinde hizmet vereceğini bildirdi. Projenin tamamlanmasıyla Esenyurt ve Bahçeşehir'de yaşayan vatandaşların İstanbul'un diğer bölgelerine raylı sistemle ulaşımının kolaylaşması hedefleniyor.Halkalı-Kapıkule arası seyahat 1,5 saate düşecek
3,1 MİLYON İSTANBULLU MARMARAY AĞINA BAĞLANACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nın yalnızca şehirler arası ulaşım için değil, İstanbul'daki banliyö ulaşımı açısından da önemli bir görev üstleneceğini belirtti.
Hattın Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonraki bölgelerde banliyö hattı gibi çalışacağını ifade eden Uraloğlu, Ispartakule, Esenyurt ve Bahçeşehir'de yaşayan vatandaşların raylı sistem ağına kavuşacağını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Açtığımız tüneller ile Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3.1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden; Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek."
HALKALI-ISPARTAKULE HATTINDA 9 KİLOMETRELİK DEMİR YOLU
Halkalı-Ispartakule Demiryolu Projesi'nin yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, hattın saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa edildiğini bildirdi.
Proje kapsamında yaklaşık 6,4 kilometrelik TBM tüneli bulunuyor. Tünel, hat bağlantıları, demir yolu üstyapısı ve elektromekanik sistemlere yönelik çalışmalar sürerken, Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) ile inşa edilen bağlantı tünellerinin kalıcı kaplama imalatları tamamlandı.
Halkalı ve Ispartakule bölgelerinde açık hat ve aç-kapa yapılarının da yer aldığı kesimin tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa'ya uzanan demir yolu bağlantısında kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.
76 KİLOMETRELİK HAT 200 KİLOMETRE HIZA UYGUN İNŞA EDİLİYOR
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin devam eden iki kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, 9 Ekim'de 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete açıldığını hatırlattı.
Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden hatlara ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik hattı saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa ediyoruz." İki kesimin tamamlanmasının ardından Halkalı'dan Kapıkule'ye uzanan hızlı demir yolu koridorunun bütünlüğü sağlanacak.
ISPARTAKULE-ÇERKEZKÖY ARASINA 67 KİLOMETRELİK HAT
Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Projesi kapsamında yaklaşık 67 kilometrelik çift hatlı, elektrikli ve sinyalli demir yolu inşa ediliyor. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek hatta 3 istasyon ve 6 yolcu peronu bulunacak. Proje kapsamında 9 köprü, 6 viyadük ve çeşitli sanat yapılarının inşası sürüyor.
Bakan Uraloğlu, tünel çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Ispartakule-Çerkezköy kesiminde 9 köprü, 6 viyadük ile tünel ve diğer sanat yapılarının inşasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hattımızda TBM yöntemiyle inşa edilen toplam 12 bin 210 metre uzunluğundaki tünellerde kazı çalışmalarımız devam ediyor."
Güzergâh boyunca doğal yaşamın korunması amacıyla 18 ekolojik alt ve üstgeçit de inşa edilecek.
HALKALI-KAPIKULE ARASI 1,5 SAATE DÜŞECEK
Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini açıkladı. Projenin yolcu ve yük taşımacılığı kapasitesini de artırması bekleniyor.
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin tamamlanmasıyla İstanbul'dan Avrupa sınırına uzanan ulaşımda seyahat süreleri önemli ölçüde kısalacak.
YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 3,4 MİLYONA ÇIKACAK
Halkalı-Kapıkule hattının tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona yükselecek. Yıllık yük taşıma kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.
Uraloğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Halkalı-Kapıkule hattımızın tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3,4 milyona, yük taşıma kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. Mevcut demiryolu hat kapasitemizi artırarak hem yolcu hem de yük taşımacılığında daha hızlı ve verimli ulaşım sağlayacağız."
ORTA KORİDOR'UN AVRUPA BAĞLANTISI GÜÇLENECEK
Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Türkiye'nin uluslararası taşımacılık ağındaki konumunu da güçlendireceğini belirtti.
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray üzerinden Asya'dan Avrupa'ya uzanan bağlantının Halkalı-Kapıkule hattıyla destekleneceğini ifade etti. Projenin, Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması planlanan Kalkınma Yolu açısından da önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu açıklamayı yaptı:
"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray ile Asya'dan Avrupa'ya uzanan demiryolu bağlantımızın batı ucunu Halkalı-Kapıkule hattımızla güçlendiriyoruz. Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer alan bu koridor, uluslararası taşımacılığımız açısından büyük önem taşıyor."
Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hattının Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını güçlendireceğini ve Kalkınma Yolu kapsamında oluşacak uluslararası yük hareketliliğinin Avrupa'ya taşınmasına katkı sağlayacağını bildirdi.