Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik hattın saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa edildiğini belirten Uraloğlu, Halkalı'dan Ispartakule'ye uzanacak bağlantının Marmaray'ın devamı niteliğinde hizmet vereceğini bildirdi. Projenin tamamlanmasıyla Esenyurt ve Bahçeşehir'de yaşayan vatandaşların İstanbul'un diğer bölgelerine raylı sistemle ulaşımının kolaylaşması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa ile demir yolu bağlantısını güçlendirecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin son durumunu açıkladı.

İstanbul'da 3,1 milyon vatandaşın raylı sistem ağına erişimini sağlayacak Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nda çalışmalar devam ediyor.

Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik demiryolu hattının yapım çalışmaları sürüyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

3,1 MİLYON İSTANBULLU MARMARAY AĞINA BAĞLANACAK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nın yalnızca şehirler arası ulaşım için değil, İstanbul'daki banliyö ulaşımı açısından da önemli bir görev üstleneceğini belirtti.

Hattın Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonraki bölgelerde banliyö hattı gibi çalışacağını ifade eden Uraloğlu, Ispartakule, Esenyurt ve Bahçeşehir'de yaşayan vatandaşların raylı sistem ağına kavuşacağını açıkladı.