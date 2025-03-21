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Trabzonspor’un Kongolu golcüsü Banza Süper Lig’de fırtınalar estiriyor!

Trabzonspor’un Kongolu golcüsü, Süper Lig’de bu sezon bitiricilik yüzdesi en yüksek golcüler sıralamasında zirvede yer alıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mart 2025
Trabzonspor’un Kongolu golcüsü Banza Süper Lig’de fırtınalar estiriyor!

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Trabzonspor'un yıldız golcüsü Simon Banza, bu sezonki performansıyla göz kamaştırıyor. Kongolu santrafor, Süper Lig'de bu sezon bitiricilik yüzdesi en yüksek golcüler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Comparisonator'un verilerine göre, en az 8 gol atan santraforlar arasında yapılan değerlendirmede Banza yüzde 32.7 ile ilk sırada bulunuyor.

BANZA 17 GOL ATTI
Onu yüzde 24 ile Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen takip ediyor. Çaykur Rizespor'un golcüsü Ali Sowe ise yüzde 23.7'lik yüzdeyle 3. sırada bulunuyor. Gol krallığı sıralamasında Osimhen 20 golle zirvede yer alıyor. Onu 18 golle Başakşehirli Krzysztof Piatek takip ediyor. Simon Banza'nın ise 17 golü var.

SAKATLIKLAR CAN SIKTI
Trabzonspor'da sakatlıkların yaşanması kadro istikrarının sağlanamamasını engelledi. Fırtına'da Karadağlı stoper Stefan Savic, bu sezon 17 maçla en fazla maç kaçıran isim olarak dikkat çekti. Trabzonspor'da bu sezon içinde hiç sakatlık yaşamayarak maç kaçırmayan 8 oyuncu, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Muhammed Cham, Simon Banza ve Danylo Sikan oldu.

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