Galatasaray, Emerson Royal için Milan ile temasa geçti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Sarı-Kırmızılı takımın Milan'ın Brezilyalı sağ beki Emerson Royal için İtalyan ekibiyle temasa geçtiğini öne sürdü.

Haberde Milan'ın bu bölge için Manchester City'den Kyle Walker'ı kiralamak için anlaşmaya vardığı ve İtalyan devinin Emerson'un kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verebileceği de belirtildi. Bu sezon başında Tottenham'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu Milan formasıyla çıktığı 25 maçta skor katkısında bulunamadı.